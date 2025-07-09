Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni fotoğrafı servis edildi

Şubat ayında DEM Parti heyetinin üçüncü İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yıllar sonra fotoğrafı paylaşılmıştı. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın İmralı Cezaevi’ndeki tutsaklarla yeni bir fotoğrafı daha servis edildi.

DEM Parti heyeti şubat ayında üçüncü kez İmralı Adası'nda giderek terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüş ve Öcalan'ın çağrısının yapıldığı dakikalarda fotoğrafı da paylaşılmıştı.

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın İmralı Cezaevi’ndeki tutsaklarla birlikte yeni bir fotoğrafı servis edildi.

Öcalan'ın Terörsüz Türkiye süreci ve PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptığı ve kısa sürede yayınlanacağı da bildirildi.