Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Honda Türkiye’den motosiklet fabrikası atağı

Honda Türkiye’den motosiklet fabrikası atağı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Honda Türkiye’den motosiklet fabrikası atağı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japon üretici İzmir Aliağa’da yılda 100 bin adet üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrika yatırımı açıkladı. 760 milyon TL’lik yatırım tutarıyla hayata geçirilecek fabrika, 100 bin metrekare alanda kurulacak ve yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. Üretimin başlangıç tarihi ise 2026 ortaları işaret ediliyor, işte detaylar...

Honda Türkiye, İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı.

COVID-19 pandemisiyle birlikte bireysel ve kurumsal ulaşım ihtiyacının artması Türkiye motosiklet pazarında önemli bir büyümeye yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda Honda Türkiye, 2024 yılında yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla rekor kırmıştı.

Honda’nın İzmir’de kuracağı bu tesiste motosiklet üretimine 2026 yılının ortalarında başlanması planlanıyor. Startı yıllık 100 bin adet kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor. 100 bin metrekarelik geniş bir alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon TL (yaklaşık 2,94 milyar yen) olarak belirlenirken; tesiste yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

Fabrika yatırımıyla Honda Türkiye, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Osimhen sonrası Ederson müjdesi! Peş peşe açıklamalar: Yönetim tarih verdiABD'de olağanüstü hal ilan edildi! Sel, metro ve havalimanlarını vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Toyota Türkiye üretime planlı olarak ara veriyor - T-OtomobilToyota Türkiye üretime planlı olarak ara veriyorTogg'a Alman basınından tam not! Auto Bild Gemlik’ten Münih’e test sürüşü yaptı - T-OtomobilTogg'a Alman basınından tam not!Renault Group’ta bayrak değişimi: Yeni CEO Provost oldu - T-OtomobilRenault Group’ta bayrak değişimi: Yeni CEO Provost olduÖTV güncellemesi sonrası elektrikliye zam, yerliye indirim geldi! Milyonun altında tek model kaldı - T-OtomobilÖTV güncellemesi sonrası elektrikliye zam, yerliye indirim geldi! Milyonun altında tek model kaldıChery, Fortune Global 500’de en hızlı yükselen otomobil üreticisi oldu - T-OtomobilChery fırtınası! Fortune 500'de 152 basamak birden yükseldiOtokar’dan ilk yarıda %53 büyüme: İhracat artışı dikkat çekici - T-OtomobilOtokar’dan ilk yarıda %53 büyüme
Sonraki Haber Yükleniyor...