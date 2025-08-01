Honda Türkiye’den motosiklet fabrikası atağı

Honda Türkiye, İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı.

COVID-19 pandemisiyle birlikte bireysel ve kurumsal ulaşım ihtiyacının artması Türkiye motosiklet pazarında önemli bir büyümeye yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda Honda Türkiye, 2024 yılında yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla rekor kırmıştı.

Honda’nın İzmir’de kuracağı bu tesiste motosiklet üretimine 2026 yılının ortalarında başlanması planlanıyor. Startı yıllık 100 bin adet kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor. 100 bin metrekarelik geniş bir alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon TL (yaklaşık 2,94 milyar yen) olarak belirlenirken; tesiste yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

Fabrika yatırımıyla Honda Türkiye, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.