Sedan savaşında büyük indirim! Honda Civic ve HR-V'de yeni kampanya
Toyota, Türkiye’de üretilen ve ülkemizde en çok satılan C-Sedan modeller arasında yer alan Corolla modelinde indirime gitmişti. Bu fiyat bandında talep elektrikli C-SUV’lara kaymaya başlayınca Corolla’nın en yakın rakibi Honda Civic’ten de indirim geldi. 2.248.000 TL’lik Elegance+ paketin fiyatı 250 bin TL indirimle 1.998.000 TL’ye düştü. İşte diğer Honda modellerinde yapılan indirimler:
Haziran ayında rekor kıran sıfır kilometre otomobil satışları pazarda rekabeti en üst seviyeye taşıdı. Bazı markalar ÖTV matrah dilimlerinde fiyat değişiklik yaşamamak için kâr oranlarından vazgeçerken bazı markalar tam aksine indirime gitti. Bunun en bariz örneği ise C-Sedan pazarında gözlemleniyor. Özellikle benzinli modellerin domine ettiği bu sınıfta müşteri talebi yoğun şekilde elektrikli C-SUV sınıfına kaymaya başlayınca indirimler peş peşe sıralandı.
STOK KAYGISI MI?
Otomotiv pazarında krediye erişimin zor olması ve piyasada yüksek faiz oranları nedeniyle müşteri taleplerinde değişimleri beraberinde getirdi. Konvansiyonel modellere talep azalırken, elektrikli araçlarda ÖTV artışı olacağı söylentisi tüketici kararlarında etkisini gösterdi. Öte yandan sene başında piyasada düşüş bekleyen bazı markalar, yıl içinde artan talep doğrultusunda stok yönetiminde zorlanırken bazıları da yıllık bazda stoklarını azaltma telaşında.
HONDA CIVIC VE HR-V MODELLERİNDE İNDİRİM
Honda Türkiye’nin web sitesinde yayınladığı fiyat listesine göre pazarın güçlü oyuncularından Civic sedan ve iddialı SUV modeli HR-V modelinde dikkat çeken indirimler yaptı. Honda’nın güncel fiyat listesindeki değişimler şu şekilde sıralanıyor:
|Model
|Motor Tipi
|Donanım
|Tavsiye Edilen Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim Tutarı
|Honda Civic
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik
|Elegance+
|2.248.000 TL
|1.998.000 TL
|250.000 TL
|Executive+
|2.425.000 TL
|2.305.000 TL
|120.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin
|Elegance+
|2.248.000 TL
|2.110.000 TL
|138.000 TL
|Executive+
|2.425.000 TL
|2.305.000 TL
|120.000 TL
|Honda HR-V
|1.5L Hibrit Otomatik
|Elegance
|2.225.000 TL
|2.135.000 TL
|90.000 TL
|Advance
|2.395.000 TL
|2.280.000 TL
|115.000 TL
|Style+
|2.615.000 TL
|2.500.000 TL
|115.000 TL
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik
🟥Elegance+
Tavsiye edilen satış fiyatı: 2.248.000 TL
Kampanyalı satış fiyatı: 1.998.000 TL
İndirim: 250.000 TL
🟥Executive+
Tavsiye edilen satış fiyatı: 2.425.000 TL
Kampanyalı satış fiyatı: 2.305.000 TL
İndirim: 120.000 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik
🟥Elegance+
Tavsiye edilen satış fiyatı: 2.248.000 TL
Kampanyalı satış fiyatı: 2.110.000 TL
İndirim: 138.000 TL
🟥Executive+
Tavsiye edilen satış fiyatı: 2.425.000 TL
Kampanyalı satış fiyatı: 2.305.000 TL
İndirim: 120.000 TL
Markanın iddialı SUV modelleri arasında yer alan HR-V’de (1.5L Hibrit Otomatik) en yüksek indirim Advance ve Style+ donanımlarında, 115.000 TL olarak uygulanmış. Bu durum Civic’e kıyasla HR-V modelinde daha sınırlı bir indirim uygulandığını gösteriyor. Fiyat detayları ise şu şekilde sıralanıyor:
📌Honda HR-V – 1.5L Hibrit Otomatik
🟥Elegance
Tavsiye edilen satış fiyatı: 2.225.000 TL
Kampanyalı satış fiyatı: 2.135.000 TL
İndirim: 90.000 TL
🟥Advance
Tavsiye edilen satış fiyatı: 2.395.000 TL
Kampanyalı satış fiyatı: 2.280.000 TL
İndirim: 115.000 TL
🟥Style+
Tavsiye edilen satış fiyatı: 2.615.000 TL
Kampanyalı satış fiyatı: 2.500.000 TL
İndirim: 115.000 TL