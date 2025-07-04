Chery temmuz kampanyası: 150 bin TL nakit, 400 bin TL 0 faizli kredi 

Temmuz ayına özel kampanyasını duyuran Chery; TIGGO7 PRO MAX modelinde 130.000 TL nakit indirim ve 300.000 TL kredi, TIGGO8 PRO MAX modelinde ise 150.000 TL nakit ve 400.000TL yüzde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor. işte detaylar...

Cherry'de ağırlıklı olarak SUV sınıfında konfor ve güvenlik arayan ailelerin tercihi TIGGO7 PRO MAX‘in 2025 model yılı Intelligent ve Exceptional versiyonlarında bireysel müşterilere özel, 130.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi olanağı sağlanıyor.

Görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimseyen TIGGO7 PRO MAX; gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° görüş sistemi, SONY ses sistemi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş & çalıştırma, 19” alüminyum alaşımlı jantlar gibi üst seviye donanımları ile öne çıkıyor.

Diğer taraftan gelişmiş sürüş teknolojileri ve yüksek kaliteye odaklanmış 7 kişilik geniş hacimliyle ön plana çıkan TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 150.000 TL nakit indirimi ve 400.000 TL 6 ay %0 faizli kredi avantajı yer alıyor.

Bununla birlikte bireysel müşterilere özel, TIGGO8 Pro Max’in Intelligent versiyonunda geçerli 120.000 TL nakit indirimi ve Exceptional versiyonunda geçerli 150.000 TL nakit indirimi sunuluyor.

Türkiye’de markanın 'Amiral Gemisi' pozisyonunda konumlanan TIGGO8 PRO MAX; gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları ile premium konfor duygusunu sağlıyor.