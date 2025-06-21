Chery’den “suda yüzen” Amfibi SUV: Jetour G700

Çin, arazi şartlarına uyum sağlayan SUV modelleri konusunda da rakiplerinin peşini bırakmıyor. Otomotiv devi Chery’nin Jetour markası ile piyasaya sunduğu yeni G700 modeli bunlardan biri. Şarj edilebilir hibrit motora sahip araç 4,5 knot hızla 40 dakika boyunca suda ilerleyebiliyor. Kabin, 20 kPa su basıncına ve saniyede 5 metre su akışına dayanırken 751 beygirlik motoru ise 2.500 kilo çekme kapasitesi sunuyor, işte detaylar...

Jetour, Çinli otomobil üreticisi Chery’nin tarafından 2018 yılında kurulan bir SUV ve crossover odaklı alt marka olarak ön plana çıkıyor. Özellikle genç aileleri ve şehirli kullanıcıları hedefleyen uygun fiyatlı ve teknolojik açıdan zengin SUV modelleri sunmayı amaçlayan markanın ismi ise Çince’de “kolay seyahat” anlamına geliyor. Jetour’un ürün gamında genellikle 7 koltuklu SUV’lar, plug-in hibrit modeller (PHEV) ve son dönemde elektrikli araçlar (EV) de yer alıyor. 2020’li yıllardan itibaren uluslararası pazarlarda da genişleme stratejisi izleyen Jetour’un Türkiye dahil birçok ülkede satışa çıkma planları var.

G700 modeli ise markanın Çin’de satışa sunacağı yeni arazi modeli. Geleneksel kare kutu şekli ve arkadan monte edilmiş stepne lastiği sınıfın oldukça tanıdık tasarım çizgileri. Araç, 5198 mm uzunluğa, 2050 mm genişliğe ve 1956 mm yüksekliğe sahip, dingil mesafesi ise 2870 mm. Maksimum yerden yüksekliği 320 mm olarak belirtilen G700, 30° yaklaşma ve 25° ayrılma açısı sunuyor. Maksimum çekme kapasitesi ise 2500 kg.

İÇ MEKANDA 15,6 INÇ EKRAN YER ALIYOR

İç mekanda, geniş bir alan deri veya süet malzemelerle kaplanmış, arazi atmosferini güçlendirmek için metal ve perçin süslemeleri kullanılmış. Araç, donanım seviyesine bağlı olarak standart olarak beş veya yedi kişiyi ağırlayabiliyor. Dikdörtgen gösterge paneli ve 15,6 inçlik merkezi kontrol ekranı dikkat çekiyor. Orta konsolda iki bardak tutucu, 50W kablosuz şarj, fiziksel düğmeler ve döner bir kontrol düğmesi bulunuyor.

GELELİM ARAZİ ÖZELLİKLERİNE

G700, Chery'nin Kunpeng süper performanslı elektrikli hibrit CDM-O sisteminden güç alıyor. Bu off-road odaklı sistem, toplamda 560 kW (751 HP) güç ve 795 Nm tork üretiyor. Güç aktarımı, 155 kW (208 HP) maksimum güce sahip çift elektrik motoru ve 2.0T motor ile sağlanıyor. Sistem, 2 vitesli DHT ile eşleştirilmiş. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi ise sadece 4,6 saniye. Akıllı arazi modu ve düşük hızlı dört tekerlekten çekiş desteği de cabası.

CATL tarafından tedarik edilen 4C (LFP) bataryası, %20'den %80'e sadece 10 dakikada şarj olabiliyor ve 1.400 km'lik kapsamlı bir menzil sunuyor. Chery ayrıca, daha sonraki bir tarihte dört elektrik motorlu bir BEV (Bataryalı Elektrikli Araç) varyantının da piyasaya sürüleceğini resmi olarak açıklamış durumda.

Jetour, G700'ün amfibi yeteneklere sahip olduğunu iddia ediyor. Araç, maksimum 4,5 knot hızla 40 dakika boyunca suda ilerleyebiliyor. Kabin, 20 kPa su basıncına ve saniyede 5 metre su akışına dayanacak şekilde tasarlanmış.