Yapma be usta... 3 bin lira yerine 28 bin lira istiyorlar! İşte oto sanayinin fırsatçıları

Araç bakımı ve tamirinde ‘ucuz’ diye tercih edilen sanayi siteleri, kalitesiz işçilik, sahte parça ve fahiş fiyatlar sebebiyle güvenilirliğini kaybettiriyor. Araçlardaki bazı ufak arızalar küçük müdahalelerle çözülebilecekken, bazı kötü niyetli ustalar olmayan problemi varmış gibi göstererek yüksek faturalar çıkarabiliyor. Sektörde yaşanan buna benzer durumlar, işini hakkıyla yapan ustaların da zan altında kalmasına sebep oluyor.

KAAN ZENGİNLİ - Son yıllarda araç bakım ve onarım hizmetleri için oto sanayi sitelerine yönelen vatandaşlar, gördükleri olumsuzluklar sebebiyle güven kaybı yaşıyor. Yetkili servislere kıyasla daha uygun olması beklenen sanayi hizmetleri, artık hem kalite hem de fiyat açısından tartışmalı hâle geldi. Bazı kötü niyetli ustaların sergilediği yaklaşımlar, tüm sektörü zan altında bırakıyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığım bir olay, bu durumu çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Volkswagen marka aracımızda motor arıza ışığı yandı. Garantisi dolduğu için aracı önce İstanbul Haramidere’deki bir sanayi ustasına götürdük. Usta, turbo sisteminde sorun olduğunu söyledi. “Turbo değişecek” diyerek 25 bin TL istedi, “istersen tamir de ederiz” deyip bu kez fiyatı 16 bin TL’ye çekti. İçimize sinmeyince aynı aracı bu defa Esenyurt Sanayi Sitesi’ne götürdük.

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BU KEZ RAKAM YÜKSELDİ!

Başka bir usta ise turbo sağlam dedi, “Sorun aracın beyninde” diye ekledi. Elektronik kontrol ünitesinin (ECU) değişmesi gerektiğini belirtti. İşçilik dâhil toplam 28 bin TL’lik bir fatura çıkardı. Bu kadar büyük fiyat ve yorum farkı görünce, çareyi aracı markanın yetkili servisine götürmekte bulduk. Burada yapılan detaylı inceleme sonunda, turbo da beyin de sağlam çıktı. Gerçek sorun, yalnızca EGR valfinin tıkalı olmasıymış. Valf temizlenerek sorun 3.500 TL’ye çözüldü. Aracın arıza lambası söndü.

ÇOK FİYAT FARKI YOK

Bunun üzerine aynı model bir aracın rutin bakım ücretlerini araştırdık. Sanayi ustası 17 bin TL isterken yetkili servis 25 bin TL talep etti. Aradaki fark yalnızca 8 bin TL... Ancak bu fark, doğru teşhis, garanti kapsamı ve orijinal parça gibi avantajlarla kıyaslandığında, yetkili servis daha mantıklı hâle geliyor. Bazı sanayi servislerinde başka araçlardan çıkan kullanılmış motor yağının yeniden kullanıldığı, eski filtrelerin temizlenip yeni gibi takıldığı, hatta tamir edilen parçaların sıfır diye satıldığı iddiaları giderek artıyor. Bu durum hem araç sağlığını hem sürüş güvenliğini riske atıyor. Bu tür deneyimler, sanayi ortamındaki bazı ustaların ya bilgi eksikliğini ya da kötü niyetini gözler önüne serdi. Arıza tespitinde yaşanan isabetsizlik, araca değil, doğrudan vatandaşın cebine zarar veriyor. Parça değişmeden fatura kesiliyor, olmayan arıza varmış gibi gösteriliyor, bazen de sadece temizlikle çözülecek bir soruna on binlerce lira masraf çıkarılıyor.

SEKTÖRÜMÜZ ZAN ALTINDA KALIYOR

Ancak bu durum işini doğru yapan ustalar için geçerli değil. Ustaların bir kısmı bu tür fırsatçılıklarda bulunabiliyor. Bu da sektörün zan altında kalmasına neden oluyor. Bu nedenle güvenilecek usta bulmak büyük önem arz ediyor. Uzun yıllardır sanayide ustalık yapan Harun Pekyemez her sektörde olduğu gibi oto sanayilerde de kötü niyetli insanların bulunabileceğini belirtiyor. Pekyemez denetimlerin artması ve yapılan fırsatçılığın cezalandırılması gerektiğini belirterek “İşini hakkıyla yapan ustalarımız çoğunlukta. Ancak bazı ustalar bu tür düzenbazlıklar yapabiliyor. Bu da adımızı lekeliyor. Hâlbuki biz insanlarımıza uygun fiyatlı ve düzgün hizmet veriyoruz” dedi.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Araç arızasında doğru teşhis ve uygun fiyat için tüketicilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar var. Öncelikle, birden fazla ustadan görüş almak oldukça önemli. Sanayide tek bir ustaya güvenmek yerine, farklı servislerden ücretsiz diagnostik raporu isteyerek karşılaştırma yapılabilir. Fatura ve işçilik belgesi almadan ödeme yapılmamalı, aksi hâlde hukuki haklar kaybedilebilir. Şüpheli durumlarda ALO 175 Tüketici Danışma Hattı aranmalı veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulmalıdır. Ayrıca, referanslı ve uzun süredir aynı yerde çalışan ustalar tercih edilmeli, sosyal medya ve forumlardaki yorumlar mutlaka incelenmelidir.

YETKİLİ SERVİSİN AVANTAJLARI

Yetkili servisler, orijinal yedek parça, uzman teknik ekip ve standart fiyat politikası sunarak tüketiciye güven veriyor. Araçlar, markanın güncel diagnostic cihazlarıyla taranır, gereksiz parça değişimi yapılmaz. İşlemler garanti kapsamında olduğu için ileride çıkabilecek sorunlarda ek ücret talep edilmez. Ayrıca, kayıt altına alınan bakım geçmişi, aracın ikinci el değerini korur. Sanayideki “kullanılmış yağ” veya “temizlenmiş filtre” riski olmadığından, araç ömrü uzar ve performans kaybı yaşanmaz. Fiyat farkı, bu avantajlar düşünüldüğünde makul hâle gelir.