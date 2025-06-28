Honda Gold Wing’in 50’nci yıla özel versiyonu Türkiye’de

Motosiklet dünyasının efsane modelleri arasına adını yazdıran Honda Gold Wing, 50. yıla özel sınırlı üretim versiyonlarıyla ülkemizde yollara çıkıyor. Geliştirilmiş elektronik donanımlar, prestijli tasarım detayları ve güçlü altı silindirli motoruyla ön plana çıkan model, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü itibari ile satışa sunuluyor.

Honda’nın 1975 yılında naked 1000 cc hacimli bir motosiklet olarak yollara çıkan ikonik modeli Gold Wing, motosiklet dünyasındaki 50. yıl dönümünü kutluyor. Zaman içerisinde modelin boyutu ve motor hacmi artarken; aynı zamanda lüks, kalite ve konfor açısından efsanevi motosiklet modellerinden biri olarak yıllara meydan okumaya devam ediyor. 50. yıla özel versiyonlardan Gold Wing Bagger’ın siyah rengi 2 milyon TL ve Gold Wing’in altın sarısı ve bordo renk seçenekleri 2 milyon 300 bin TL fiyatıyla 28 Haziran 2025 Cumartesi satışa sunuluyor.

Honda Gold Wing, malzeme kalitesi ve işçiliğiyle dikkat çekerken tasarım detayları ve geçmiş yıllardan aldığı ikonik dokunuşlarla motosiklet tutkunlarının karşısına çıkıyor. Modelin öne doğru eğimli yapısı ve aerodinamik mimari, hem işlevselliği hem de estetiği vurguluyor. Çift salıncaklı ön süspansiyon, yatay altı silindirli motor ve egzoz sistemi gibi teknik detaylar, motosikletin tasarım bütünlüğünün bir parçası olarak öne çıkıyor.

SÜRÜCÜ ODAKLI TEKNOLOJİ

Sol gidon üzerinden kontrol edilen geniş elektrikli ön cam, sürücüye geniş bir görüş alanı sunarken, gerektiğinde etkili rüzgar koruması sağlıyor. Sürücü ve yolcu için ayrılmış oturma pozisyonları, uzun yolculuklarda konforu artırıyor. Özel tasarlanmış rahat sele, sürücüye destek sağlarken yere kolay erişim imkanı tanıyor.

Motosikletin tamamı LED aydınlatmalarla donatılırken, çift LED sis farları da standart olarak sunuluyor. Gösterge paneli, derinlik hissi veren koyu tonlarda kadranlarla tasarlanmış. TFT renkli ekran, ses ve navigasyon sistemlerinin yanı sıra sürüş modlarını ve süspansiyon ayarlarını yönetme olanağı sunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle akıllı telefon entegrasyonu sağlanırken, Bluetooth interkom bağlantısı ve iki adet USB şarj soketi de pratik kullanım sunuyor.

1.833 LİTRELİK 6 SİLİNDİRLİ MOTOR

Gold Wing'in 50. yılına özel versiyonları, markanın köklü mirasını vurgulayan "50. Yıl" ve "1975'ten Beri" ibareleriyle orta konsol ve akıllı anahtarı süslemiş. Motosikletin 1.833 cc hacimli yatay altı silindirli motoru, 2018'deki yeniden tasarımının ardından 2025 model yılı itibarıyla daha hafif ve kompakt hale getirildi. Motor, 5.500 dev/dak'da 93 kW maksimum güç ve 4.500 dev/dak'da 170 Nm maksimum tork üretiyor.

Elektronik Gaz Kelebeği (TBW) sistemi, süspansiyon sönümlemesi ve Çift Kombine Fren Sistemi (D-CBS) ile entegre çalışarak dört farklı sürüş modu sunuyor: Tur, Spor, Eko ve Yağmur. Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ise arka tekerlek tutuşunu yöneterek ek sürüş güvenliği sağlıyor. Gold Wing'in DCT (Çift Kavramalı Şanzıman) sistemi üçüncü nesil ve yedi vitesli tek versiyon olarak sunuluyor. Özellikle vites geçiş sesi ve sarsıntısı iyileştirilen bu sistem, akıcı ve hızlı geçişler vaat ediyor.