Fenerbahçe-Lazio maçında olay görüntü! Çılgına döndü, takım arkadaşları zor tuttu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Kadıköy'de Serie A temsilcisi Lazio'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Fred ile Youssef En-Nesyri, müsabakanın son bölümünde tartışma yaşadı. İkilinin arasında takım arkadaşları girdi.
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi son hazırlık maçında sahasında İtalyan ekibi Lazio ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşmayı, İrfan Can Kahveci'nin 60'ıncı dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
KADIKÖY'DE GERİN ANLAR
Müsabakanın son dakikalarında Brezilyalı futbolcu Fred ile Youssef En-Nesyri arasında tartışma çıktı. Lazio'nun kullanacağı köşe vuruşu öncesi ceza sahası içinde yaşanan olayda, Faslı golcünün çok sinirlendiği görüldü.
İkilinin arasında İrfan Can Eğribayat ve Sofyan Amrabat girdi. En-Nesyri, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş