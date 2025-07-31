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Fenerbahçe-Lazio maçında olay görüntü! Çılgına döndü, takım arkadaşları zor tuttu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Kadıköy'de Serie A temsilcisi Lazio'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Fred ile Youssef En-Nesyri, müsabakanın son bölümünde tartışma yaşadı. İkilinin arasında takım arkadaşları girdi.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi son hazırlık maçında sahasında İtalyan ekibi Lazio ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşmayı, İrfan Can Kahveci'nin 60'ıncı dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Fenerbahçe-Lazio maçında olay görüntü! Çılgına döndü, takım arkadaşları zor tuttu - 1. Resim

KADIKÖY'DE GERİN ANLAR

Müsabakanın son dakikalarında Brezilyalı futbolcu Fred ile Youssef En-Nesyri arasında tartışma çıktı. Lazio'nun kullanacağı köşe vuruşu öncesi ceza sahası içinde yaşanan olayda, Faslı golcünün çok sinirlendiği görüldü.

Fenerbahçe-Lazio maçında olay görüntü! Çılgına döndü, takım arkadaşları zor tuttu - 2. Resim

İkilinin arasında İrfan Can Eğribayat ve Sofyan Amrabat girdi. En-Nesyri, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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