Gitti, gidecek derken her şey bir anda değişti! Mourinho'nun İrfan Can Kahveci kararı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlük yaptığı 2023-2024 sezonunda 46 maçta forma giyen İrfan Can Kahveci, 2 bin 860 dakika 18 gol ve 12 asistlik skor katkısı sundu. Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle adeta yedek kulübesine hapsolan milli futbolcu, bin 446 dakikada 3 gol ve 4 asist ile oynadı.

Bir dönem Fenerbahçe'den ayrılacağı yönelik haberler de çıkan 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesi hazırlık kampında bambaşka bir görüntü çiziyor.

HEM FORMAYI HEM PAZEBENDİ ALDI

Sözcü'de yer alan habere göre; hırsı ve performansıyla Mourinho'nun gözüne girmeyi başaran İrfan Can Kahveci, Portekizli teknik direktörden formayla birlikte kaptanlık pazubendini de aldı.

KAPTANLAR BELLİ OLDU

Deneyimli futbolcunun yanı sıra Brezilyalı orta saha Fred de takım kaptanlarından oldu. Transferi an meselesi olan Milan Skriniar'ın, yeni sezonda pazubendi takacak üçüncü oyuncu olacağı öğrenildi.