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Kadıköy'de imzalar atıldı, Ali Koç "rekor" diyerek duyurdu! Transfer için tek cümle etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadıköy&#039;de imzalar atıldı, Ali Koç &quot;rekor&quot; diyerek duyurdu! Transfer için tek cümle etti
Fenerbahçe, Sponsorluk, Ali Koç, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iş adamı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu ABD merkezli süt ürünleri markası Chobani ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen törende, "Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek bedelli iş birliği" diyen Koç, transfer çalışmaları hakkında ise tek cümlelik açıklama yaptı.

Fenerbahçe ile stat isim sponsorluğu ve futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için toplam 120 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı Chobani firması arasında imza töreni düzenlendi. Tören, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadıköy'de imzalar atıldı, Ali Koç

"GURURLU VE HEYECANLIYIZ"

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili konuşan Ali Koç, "Bugün Türk spor tarihinde benzeri olmayan ekonomik ortaklığı ve vizyon birlikteliğini duyurmak için buradayız. Son derece gururlu ve heyecanlıyız. Gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşması, Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek bedelli iş birliklerinden biridir ve belki de en yükseğidir" dedi.

"BİR HAYAL VE VİZYON ORTAKLIĞI"

Fenerbahçe Başkanı, "Stadyuma ikinci kez sponsor alıyoruz. Avrupa'da yeni yeni gelişen bir olay. Yaptığımız araştırmalara göre bu anlaşma, Avrupa'daki en yüksek seviyelerden biridir. Chobani markasıyla başlattığımız bu yolculuk sadece sponsorluk değil bir hayal ve vizyon ortaklığıdır. Biz bu yola çıktığımızda kulübümüzü sadece sportif başarılarla değil, mali yapısı ve şeffaflığıyla örnek bir yapıya kavuşturma sözü vermiştik. Bu anlaşma o sözün, vizyonun ve inancın somut bir yansımasıdır. Bu anlaşma sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk sporunun geleceğine duyulan güvenin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de imzalar atıldı, Ali Koç

TRANSFER AÇIKLAMASI

İmza töreninde transfere gelen yönelik soruyu da cevaplayan Başkan Ali Koç, "Transfer konusuna gelince bugün bile bir şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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