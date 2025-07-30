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Fenerbahçe'de inceleme tamamlandı! Seçim için toplanan imza sayısı açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de inceleme tamamlandı! Seçim için toplanan imza sayısı açıklandı
Fenerbahçe, Olağanüstü Kongre, İmza Kampanyası, Kongre Tarihi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Kulübü, eylül ayında yapılacağı duyurulan olağanüstü kongrenin öne çekilmesi için toplanan imza sayısına ilişkin Sicil Kurulu raporunu yayımladı. 

Fenerbahçe, muhalefetin Olağanüstü Genel Kurul çağrısı sonrası başlatılan imza kampanyasına ilişkin merak konusu olan süreç hakkında yeni bir açıklama yaptı.

SİCİL KURULU İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Sicil Kurulu kendilerine teslim edilen İmza Beyannameleri üzerinde gerekli incelemeleri tamamlayarak 25.07.2025 tarihinde detaylı raporunu Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği'ne sunmuştur" denildi.

Fenerbahçe'de inceleme tamamlandı! Seçim için toplanan imza sayısı açıklandı - 1. Resim

TOPLANAN İMZA 8468, GEÇERSİZ İMZA 1023

Açıklamada; olağanüstü kongre için Medeni Kanun 75'inci maddesine göre 8 bin 468, Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğüne göre ise 7 bin 982 geçerli imza toplandığı açıklandı. Geçersiz imza sayının ise bin 23 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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