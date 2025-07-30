Kulüpler Birliği başkanlığını Koç'un yerine Doğan üstlendi! Devir teslim

Son iki dönem Kulüpler Birliği’ne başkanlık yapan Koç, ilk olarak Türkiye’nin duyurduğu gibi görevi bıraktı, Doğan yeni başkan oldu…

Kulüpler Birliği’nde olağan genel kurul dün gerçekleştirildi ve başkanlığı bırakan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan görevi üstlendi. Koç’un bırakma kararıyla birlikte arayışa giren TFF’ye muhalif olan kulüpler Doğan’da karar kıldı. Geçen sezon sonuna doğru TFF’ye karşı başkan adayı çıkarma işine giren muhalif kanat mali kurulda başaramadığı koltuk savaşını Kulüpler Birliği seçiminde kazandı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ kulüplere Doğan’ı önerdi.

DERDİMİZ EKONOMİ

Kendisi de TFF’ye muhalif kanatta olan Doğan tek aday olarak girdiği seçim sonrası koltuğa oturdu. Ali Koç“Ekonomik olarak isteyip de yapamadığımız konular oldu. Şimdi Ertuğrul Başkan devamını getirecektir. Hem Anadolu’nun en büyük kulübünü temsil etmesi, hem de İstanbul’da olması bir avantaj” derken yeni başkan Doğan, “Ali Bey’e teşekkür ederim. Kendisi büyük mesai harcadı. Onun da dediği gibi en önemli problemimiz ekonomi. Özellikle Anadolu kulüplerinin sıkıntısı daha büyük” ifadelerini kullandı.

KOÇ'TAN DÜZELTME

Danışma Kurulu ile ilgili soruya Koç, “MHK Başkanı’yla da konuştum. Danışma Kurulu için beş kişi belirlenecekti. İkisi federasyon, ikisi Süper Lig, biri de 1. Lig’den olmak kaydıyla seçtik. Alman modeli olacağı için Almanya’dan seçtik. Danışma Kurulu yanlış bir isim. Bunun adı Çalışma Kurulu olmalı” dedi.

ÖZKAYA'DAN ACI REÇETE

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Arda Turan, dünyanın sayılı takımlarından birine (Shakhtar) gitti. Savaşın olduğu bir ülkede (Ukrayna) bile futbolcuların aldığı paralara bakarsak, biz bir yerde yanlış yapıyoruz” ifadelerini kullandı.