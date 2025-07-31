Fenerbahçe'den Süper Lig'in ilk maçı için erteleme başvurusu
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Fenerbahçe, 6 günde 3 önemli maça çıkması nedeniyle, Süper Lig'inilk haftasındaki Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi istedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasındaki 9 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.
UEFA İÇİN SÜPER LİG MAÇINI ERTELENMESİNİ İSTEDİ
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile oynanacak 3. eleme turu maçları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvuru yapıldı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak