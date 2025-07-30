Fenerbahçe yıldız ismin transferini duyurdu! Nelson Samedo İstanbul'a geliyor
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Fenerbahçe "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir" açıklamasında bulundu.
Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.
Sarı-lacivertli kulüp, Lazio ile oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından stadyumda yaptığı duyuruyla 1993 doğumlu Nelson Semedo'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını açıkladı.
SAMEDO İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir." ifadelerini kullandı.
Semedo, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru