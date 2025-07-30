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Fenerbahçe yıldız ismin transferini duyurdu! Nelson Samedo İstanbul'a geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe yıldız ismin transferini duyurdu! Nelson Samedo İstanbul&#039;a geliyor
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir" açıklamasında bulundu.

Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Lazio ile oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından stadyumda yaptığı duyuruyla 1993 doğumlu Nelson Semedo'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe yıldız ismin transferini duyurdu! Nelson Samedo İstanbul'a geliyor - 1. Resim

SAMEDO İSTANBUL'A GELİYOR 

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Semedo, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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