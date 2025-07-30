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Yeniden Fenerbahçe'de! Milan Skriniar İstanbul'a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeniden Fenerbahçe&#039;de! Milan Skriniar İstanbul&#039;a geliyor
Fenerbahçe, Transfer, UEFA Şampiyonlar Ligi, PSG, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini duyurdu. Sarı lacivertli kulüp yıldız futbolcunun İstanbul'a geldiğini açıkladı.

Süper Lig'de geçen sezon istediğini alamayan Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacağı Feyenoord maçı öncesinde yapacağı transferlere çevrildi. Sarı lacivertli kulüp savunma hattına, geçen yıl kiralık oynayan Milan Skriniar takviye etti.

PSG ile bonservis konusunda da orta yolu bulan Fenerbahçe Milan Skriniar için resmi açıklamayı yaptı. Skriniar, sağlık kontrolü için İstanbul'a yola çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelmektedir." denildi.

 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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