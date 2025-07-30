Yeniden Fenerbahçe'de! Milan Skriniar İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de geçen sezon istediğini alamayan Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacağı Feyenoord maçı öncesinde yapacağı transferlere çevrildi. Sarı lacivertli kulüp savunma hattına, geçen yıl kiralık oynayan Milan Skriniar takviye etti.

PSG ile bonservis konusunda da orta yolu bulan Fenerbahçe Milan Skriniar için resmi açıklamayı yaptı. Skriniar, sağlık kontrolü için İstanbul'a yola çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelmektedir." denildi.