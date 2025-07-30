Fenerbahçe Lazio maçı ilk 11'ler belli oldu mu? FB hazırlık maçı kadrosu gündemde

Fenerbahçe son hazırlık maçına Kadıköy'de çıkıyor. 2025-2026 sezonu öncesi son hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden S. S Lazio'yu ağırlıyor. 30 Temmuz Çarşamba günü 20.30'da Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus'tan canlı şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri ve maç kadrosu netleşiyor.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Lazio karşılaşmasında sahaya çıkacak ilk 11'ler henüz belli olmadı. Maça kısa bir süre kala netleşmesi bekleniyor. Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni transferler ve mevcut kadrosuna ilişkin tahminler yapılıyor.

Fenerbahçe'de muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Santos, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri.

Bu kadroyla oynanacak maçın, 6 Ağustos'ta Feyenoord ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesi önemli bir prova olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe'nin Lazio ile karşılaştığı mücadele canlı ve şifresiz olarak S Sport Plus'ta yayınlanacak. Maçı stadyumdan izleyemeyecek taraftar S Sport Plus ücretli aboneliği alarak Fenerbahçe Lazio karşılaşmasını izleyebilir.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇINDA KİMLER YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe cephesinde, Jose Mourinho’nun elindeki geniş kadro sayesinde önemli eksiklerin bulunmadığı belirtiliyor ancak bazı oyuncuların dinlendirebilir.

Lazio'da ise sakatlıkları bulunan Gigot, Isaksen ve Patric’in maçta olmayacak.

İki takım son olarak 12 yıl önce kozlarını paylaşmıştı. 11 Nisan 2013'te oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki ekipten sarı lacivertli ekip tur atlayan taraf oldu. Rövanş maçı 1-1 bitse de ilk maçı sahasında 2-0 alan Fenerbahçe olmuştu.

FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin Lazio maçı için geniş kadrosunda yeni transferler ve mevcut oyuncular dikkat çekti. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve Portekiz'deki kampta devam eden sarı lacivertli ekip, oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.

Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.