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Fenerbahçe-Lazio maçı nerede, hangi kanalda izlenir? Yayın bilgisi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe-Lazio maçı nerede, hangi kanalda izlenir? Yayın bilgisi belli oldu
Fenerbahçe, Lazio, Hazırlık Maçı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Lazio maçı için nefesler tutuldu. Portekiz'de yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım İstanbul'da ilk hazırlık maçına Lazio karşısında çıkacak. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin ise bu hazırlık maçında taraftarların karşısına çıkması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı nerede, hangi kanalda izlenir? İşte yayın bilgisi...

Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Portekiz'de yeni sezon hazırlıklarını tamamlamasıyla beraber Fenerbahçe, İstanbul'da ilk hazırlık maçına Lazio karşısında çıkacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerleri Jhon Duran ve Archie Brown'da ilk defa bu maçta oynayacağı tahmin ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı nerede, hangi kanalda izlenir? 

Fenerbahçe-Lazio maçı nerede, hangi kanalda izlenir? Yayın bilgisi belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI NEREDE, HANGİ KANALDA İZLENİR? 

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Lazio maçı S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmadan öncesinde bu akşam İtalyan rakibi Lazio ile mücadele etmeye hazırlanıyor. 

Fenerbahçe-Lazio maçı nerede, hangi kanalda izlenir? Yayın bilgisi belli oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE-LAZİO HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Lazio hazırlık maçı şifreli şekilde yayınlanacaktır. Lazio maçı, saat 20.30’da başlayacak ve şifreli yayın platformu S Sport Plus’tan canlı olarak izlenecektir.

Fenerbahçe-Lazio maçı nerede, hangi kanalda izlenir? Yayın bilgisi belli oldu - 3. Resim

Fenerbahçe'nin Laizo maçı için muhtemel 11'i şu şekilde:

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Santos, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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