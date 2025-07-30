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Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Temmuz maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Temmuz maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Lazio, Haber
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30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu rövanş maçları oynanacak. Fenerbahçe son hazırlık maçında Lazio'yu evind ağırlayacak. Futbolseverler 30 Temmuz günün maçları ve takvimini araştırıyor.

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu rövanş maçları ve Fenerbahçe Lazio hazırlık maçı oynanacak. Peki, Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta? 

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı:

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor

20.30 Fenerbahçe-Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

19.00 Karabağ-Shelbourne

20.00 Malmö FF-Rigas Skola

20.30 FCSB-Shkendija 79

20.30 Ludogorets-Rijeka

21.00 Maccabi Tel Aviv-Pafos FC

21.00 Ferencvaros-Noah

21.00 Panathinaikos-Rangers

21.30 Breidablik-Lech Poznan

21.45 Salzburg-Brann

22.00 Servette-Viktoria Plzen

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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