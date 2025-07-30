Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Temmuz maç programı
30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu rövanş maçları oynanacak. Fenerbahçe son hazırlık maçında Lazio'yu evind ağırlayacak. Futbolseverler 30 Temmuz günün maçları ve takvimini araştırıyor.
30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu rövanş maçları ve Fenerbahçe Lazio hazırlık maçı oynanacak. Peki, Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta?
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
Hazırlık maçı:
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor
20.30 Fenerbahçe-Lazio
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu
19.00 Karabağ-Shelbourne
20.00 Malmö FF-Rigas Skola
20.30 FCSB-Shkendija 79
20.30 Ludogorets-Rijeka
21.00 Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
21.00 Ferencvaros-Noah
21.00 Panathinaikos-Rangers
21.30 Breidablik-Lech Poznan
21.45 Salzburg-Brann
22.00 Servette-Viktoria Plzen