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Fenerbahçe Lazio maçı kaç kaç bitti, golü kim attı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Lazio maçı kaç kaç bitti, golü kim attı?
Fenerbahçe, Lazio, Futbol, Maç, Gol, İrfan Can Kahveci, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio’yu Kadıköy’de konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmada yeni transferleri sahaya sürdü. Peki Fenerbahçe Lazio maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? Sarı-lacivertli takım taraftarları merak ediyor.

Fenerbahçe Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi son hazırlık maçında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio'yu Kadıköy'de ağırladı. Teknik direktör Jose Mourinho, Chobani Stadı'ndaki müsabakada yeni transferler Archie Brown ve John Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve John Duran 11'i ile çıktı. Peki Fenerbahçe Lazio maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Fenerbahçe Lazio maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? - 1. Resim

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sezon öncesi Lazio ile önemli bir düelloya çıkan sarı-lacivertli takım maç boyunca baskıyı elinde tuttu. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 59. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Lazio maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? - 2. Resim

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI GOLÜ KİM ATTI?

Maçın 59. dakikasında sarı-lacivertliler öne geçti. Lazio savunmasının hatasında meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri, müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Kahveci, ceza sahası önünden topu filelere gönderdi.

Müsabakadaki tek golü Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci attı.

Fenerbahçe Lazio maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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