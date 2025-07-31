Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Slovak stoper imzaya geldi! Fenerbahçe'de önemli bir boşluk doldu... Hoş geldin Skriniar

Slovak stoper imzaya geldi! Fenerbahçe'de önemli bir boşluk doldu... Hoş geldin Skriniar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Slovak stoper imzaya geldi! Fenerbahçe&#039;de önemli bir boşluk doldu... Hoş geldin Skriniar
Fenerbahçe, PSG, Transfer, Stoper, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliler yıldız oyuncunun tapusunu aldı. PSG’ye 10 milyon avro verilecek. Milan Skriniar dört yıllık imza atacak ve her sezon için 7,5 milyon avro alacak.

EMİN ULUÇ - Teknik direktör Jose Mourinho, istediği isimlerin alınmadığı veya geç kalındığı yönünde yönetime imalı mesajlar vermeye başlamıştı. Bunlardan belki de en önde geleni stoper Milan Skriniar’dı.

Yaz başından beri futbolcuyu takıma yeniden kazandırmak isteyen F.Bahçe yönetimi nihayet muradına erdi, taraftar sevindi. Skriniar için PSG ile bütün anlaşmalar tamamlandı ve futbolcu dün akşam İstanbul’a geldi. Fransız kulübüne oyuncu için 10 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

Slovak stoper imzaya geldi! Fenerbahçe'de önemli bir boşluk doldu... Hoş geldin Skriniar - 1. Resim

STADI COŞTURDU

Skriniar da 7,5 milyon avrodan 4 senelik imza atacak. Toplam maliyet 40 milyonu bulacak. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun gelişi taraftarı coşturmaya yetti. Milan Skriniar’ın İstanbul’a geldiği anlar, Lazio maçına giden taraftar için stadyumda da canlı yayınlandı. Tribünler bir anda hareketlenirken uzun süre futbolcuya tezahüratlar yapıldı. Skriniar da ayağının tozuyla stada geçti ve tribünlerde görüldüğünde taraftarlar daha da coştu. Oyuncunun bugün imza atması bekleniyor. 

Slovak stoper imzaya geldi! Fenerbahçe'de önemli bir boşluk doldu... Hoş geldin Skriniar - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Baltık Denizi'nde balıkçılık krizi! "Gemilerinizi kıyılarımızdan çekin"Eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü! Olaya şahit olan vatandaştan ambulansa sert tepki
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'den Süper Lig'in ilk maçı için erteleme başvurusu - SporFenerbahçe'den Süper Lig'in ilk maçı için erteleme başvurusuOle Gunnar Solskjaer kritik Shakhtar maçı öncesi iddialı konuştu: Kupalar kazanacağız - SporOLE Shakhtar maçı öncesi iddialı konuştu!Fenerbahçe yıldız ismin transferini duyurdu! Nelson Samedo İstanbul'a geliyor - SporFenerbahçe yıldız ismin transferini duyurdu!Victor Osimhen İstanbul'da! Galatasaraylıların beklediği uçak Atatürk Havalimanı'na indi - SporVictor Osimhen G. Saray için İstanbul'da!Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçının oynanacağı stat belli oldu - SporShakhtar Donetsk-Beşiktaş maçının oynanacağı stat belli olduYeniden Fenerbahçe'de! Milan Skriniar İstanbul'a geliyor - SporYeniden Fenerbahçe'de! Milan Skriniar İstanbul'a geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...