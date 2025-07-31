Slovak stoper imzaya geldi! Fenerbahçe'de önemli bir boşluk doldu... Hoş geldin Skriniar

EMİN ULUÇ - Teknik direktör Jose Mourinho, istediği isimlerin alınmadığı veya geç kalındığı yönünde yönetime imalı mesajlar vermeye başlamıştı. Bunlardan belki de en önde geleni stoper Milan Skriniar’dı.

Yaz başından beri futbolcuyu takıma yeniden kazandırmak isteyen F.Bahçe yönetimi nihayet muradına erdi, taraftar sevindi. Skriniar için PSG ile bütün anlaşmalar tamamlandı ve futbolcu dün akşam İstanbul’a geldi. Fransız kulübüne oyuncu için 10 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

STADI COŞTURDU

Skriniar da 7,5 milyon avrodan 4 senelik imza atacak. Toplam maliyet 40 milyonu bulacak. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun gelişi taraftarı coşturmaya yetti. Milan Skriniar’ın İstanbul’a geldiği anlar, Lazio maçına giden taraftar için stadyumda da canlı yayınlandı. Tribünler bir anda hareketlenirken uzun süre futbolcuya tezahüratlar yapıldı. Skriniar da ayağının tozuyla stada geçti ve tribünlerde görüldüğünde taraftarlar daha da coştu. Oyuncunun bugün imza atması bekleniyor.