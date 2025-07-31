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Tekirdağ Valiliği kararı duyurdu: Kentte 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tekirdağ Valiliği kararı duyurdu: Kentte 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı!
Tekirdağ, Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı. Valilik açıklamasına göre, cankurtaranlar sahilde kırmızı bayrak çekerek, Sahil Güvenlik ise anonslarla vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Tekirdağ Valiliği kararı duyurdu: Kentte 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı! - 1. Resim

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Tekirdağ Valiliği kararı duyurdu: Kentte 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı! - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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