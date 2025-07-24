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Sakarya'nın üç ilçesinde denize girmek yasaklandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya&#039;nın üç ilçesinde denize girmek yasaklandı!
Sakarya, Kocaali, Kaynarca, Karasu, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde kötü hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'da etkili olan rüzgarlı hava deniz güvenliğini olumsuz etkiledi.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girmek ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek uyarılarda bulundu ve vatandaşlara denize girmemeleri yönünde çağrılar yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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