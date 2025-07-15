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Hava bozdu, bir kentte denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hava bozdu, bir kentte denize girmek yasaklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz şartları nedeniyle bugün 15 Temmuz 2025 Salı Giresun il sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara, güvenliklerini riske atmamak adına yasağa uymaları çağrısında bulunularak, "Denize girmeyiniz, Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Uyarıları dikkate alınız, güvenliğinizi riske atmayınız" denildi.

Yetkililer, gün boyunca ekiplerin sahil şeritlerinde denetimlerini sürdüreceğini ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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