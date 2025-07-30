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Tekirdağ'da su krizi büyüdü! Yazlıkçılar şehri terk etmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yaklaşık bir aydır devam eden susuzluk krizi büyüyor. Bazı mahallelere su verilmesine rağmen birçok bölgede vatandaşlar, hala su alabilmek için bidonlarla çeşme ve tanker önlerinde sıraya giriyor. Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı gözlemlenirken, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor. Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

VATANDAŞLAR BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİ

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği görüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada da "Su yok, sabır da kalmadı" şeklinde paylaşım yaptı.

Tekirdağ'da su krizi büyüdü! Yazlıkçılar şehri terk etmeye başladı - 1. Resim

BORULAR PATLADI, TONLARCA SU BOŞA AKTI

Susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar bu görüntüler karşısında adeta isyan etti.

Tekirdağ'da su krizi büyüdü! Yazlıkçılar şehri terk etmeye başladı - 2. Resim

YAZLIKÇILAR ŞEHRİ TERK EDİYOR

Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunması talep edildi. Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı ifade edilirken, sadece hafta sonu değil hafta içi de Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olduğu gözlendi.

Tekirdağ'da su krizi büyüdü! Yazlıkçılar şehri terk etmeye başladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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