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İlçeyi besleyen gölette su seviyesi yüzde 5'in altına düştü, belediye başkanı çağrı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı. İlçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan göletteki su seviyesi yüzde 5'in altına düştü. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, konuya ilişkin açıklamasında, "Ciddi anlamda kuraklık var, kuyular maalesef boş. İşi çözmek için ciddi mücadeleler veriyoruz." diyerek vatandaşlara tasarruf uyarısı yaptı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü.

İlçeyi besleyen gölette su seviyesi yüzde 5'in altına düştü, belediye başkanı çağrı yaptı - 1. Resim

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklıkların hayatı olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

İlçeyi besleyen gölette su seviyesi yüzde 5'in altına düştü, belediye başkanı çağrı yaptı - 2. Resim

"İŞİ ÇÖZMEK İÇİN CİDDİ MÜCADELELER VERİYORUZ"

Su kaynaklarının her geçen gün azaldığını belirten Bozkurter, "Türkmenli Göleti susuzluktan dolayı maalesef sıkıntılı bir durumda. Ciddi anlamda kuraklık var, kuyular maalesef boş. İşi çözmek için ciddi mücadeleler veriyoruz. Gölet çamur içerisinde, neredeyse su kalmamış. Üzücü bir durum. Marmaraereğli'mizde kuyuların kapasitenin çok altında olduğunu biliyoruz." dedi.

İlçeyi besleyen gölette su seviyesi yüzde 5'in altına düştü, belediye başkanı çağrı yaptı - 3. Resim

"CİDDİ BİR KURAKLIK KAPIMIZDA"

Bozkurter, herkesin su konusunda daha duyarlı olması gerektiğini, suyun asla israf edilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi. İlçenin nüfusunun yazın tatilcilerle 4-5 katına çıktığını ifade eden Bozkurter, "Dolayısıyla su yetersiz kalıyor. Vatandaşlarımız mağdur olmuş durumda, biz de onlara danışarak inşallah yakın zamanda bu işi çözeceğiz. Bu aşamada rica ediyoruz, havuzlarınızı suyla doldurmayın. Bu aralar arabalarımızı yıkamayalım. Suyu keyfi olarak harcamayalım. Ciddi bir kuraklık kapımızda. Sadece ilçemiz değil tüm Türkiye'de kuraklık olduğunu biliyoruz. Dilerim ki bu sorun bir an önce çözülür." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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