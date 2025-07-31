O eski halinden eser yok şimdi! Edirne'deki Tunca Nehri'nden yürek burkan manzaralar

Edirne'deki Tunca Nehri, kuraklık ve artan tarımsal sulama nedeniyle adeta can çekişiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yoğun su kullanımı nedeniyle nehrin bazı bölümlerinde su akışı tamamen durdu, yatağın büyük kısmı kurudu. Tarihi Sarayiçi bölgesinden geçen nehrin kuruması, hem ekosistem hem de kent silueti açısından endişe verici boyutlara ulaştı.

NEHİR YATAĞININ BAZI BÖLÜMLERİ TAMAMEN KURUDU

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, nehirdeki su akışını olumsuz etkiledi.

Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti. Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.

Nehir yatağının bazı bölümlerinde kalan su yosunla kaplanırken, yatağın bazı bölümleri tamamen kurudu.

ÖRDEKLER YÜZÜYORDU, ARTIK KÖPEKLER YATIYOR

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ile iletişimi sağlayan Kanuni Köprüsü çevresinde de su akışı durdu.

Ördeklerin yüzdüğü köprünün altında sahipsiz köpeklerin yattığı görüldü.

Vatandaşlardan Celal Kılıç, nehirde son yıllarda görülen kurumanın bu yıl daha uzun sürdüğünü söyledi.

Nehirdeki kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle olduğunu belirten Kılıç, "İklimler değişti. Bu sene güneş altında 55 derece sıcaklıkları gördük." dedi.