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Tunca Nehri'nde ürküten manzara! Bölge tehlike altında, görenler 'acil müdahale' çağrısı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de Tunca Nehri durma noktasına geldi. Debisi ciddi düşen nehirde yaşayan canlılar büyük tehlike yaşarken, vatandaşlar, hem çevre kirliliği hem de kuraklık için yetkililerden acil müdahale beklediklerini söyledi. İşte Tunca Nehri'nde son durum...

Edirne'de şehir merkezinden geçen Tunca Nehri'nde su akışı durdu. Debisi ciddi oranda düşen nehirde, suda yaşayan canlılar büyük tehlike yaşıyor.

Son yapılan ölçümlere göre, Tunca Nehri'nin debisinin 2 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü öğrenildi. Geçen yılın aynı dönemine göre debinin yarı yarıya düştüğü görüldü.

Kuraklık nedeniyle nehir yatağında adacıklar oluşurken, suyun çekildiği alanlarda araç lastikleri, ağaç parçaları, alkol şişeleri ve çeşitli atıklar gün yüzüne çıktı.

"NE YAZIK Kİ YETKİLİLERDEN BİR MÜDAHALE YOK"

Çevre kirliliğinin de ciddi boyutlara ulaştığı bölgede vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Tunca Nehri'nde ürküten manzara! Bölge tehlike altında, görenler 'acil müdahale' çağrısı yaptı - 1. Resim

Nehrin içler acısı halde olduğunu ifade eden şehir sakinlerinden Remzi Bal şöyle konuştu: 

"Edirne merkezde yaşıyorum ama şu an suyun düşmesi nedeniyle gördüğünüz gibi her yer ağaç kabukları, kütükler ve pislik içinde. Burada yaşayan canlılar var, ördekler var ama artık balık kalmadı. Ortalık bakımsızlık içinde. Kuraklığa elverişli bir hal aldı, her yeri mikrop ve pislik götürüyor. Halk sağlığı açısından da uygun değil. Ne yazık ki yetkililerden bir müdahale yok. Osmanlı'ya yıllarca başkentlik yapmış Edirne'nin Tunca Nehri bu halde olmamalı. Ördekler, yavru balıklar ve burada yaşayan pek çok canlının hayatı tehlikede. Çevre olarak da çok kötü durumda. Yetkililer görevini yapsaydı bu nehir çöpler ve pislik içinde kalmazdı. Canlıların yaşamı da bu kadar tehdit altında olmazdı" dedi.

Tunca Nehri'nde ürküten manzara! Bölge tehlike altında, görenler 'acil müdahale' çağrısı yaptı - 2. Resim

Tunca Nehri'nde ürküten manzara! Bölge tehlike altında, görenler 'acil müdahale' çağrısı yaptı - 3. Resim

Tunca Nehri'nde ürküten manzara! Bölge tehlike altında, görenler 'acil müdahale' çağrısı yaptı - 4. Resim

Tunca Nehri'nde ürküten manzara! Bölge tehlike altında, görenler 'acil müdahale' çağrısı yaptı - 5. Resim

Tunca Nehri'nde ürküten manzara! Bölge tehlike altında, görenler 'acil müdahale' çağrısı yaptı - 6. Resim

Tunca Nehri'nde ürküten manzara! Bölge tehlike altında, görenler 'acil müdahale' çağrısı yaptı - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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