Oltalar ellerinde kaldı! Çakıl Göleti kurudu, görenler tanıyamadı... Bütün balıklar telef oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Temmuz 2025 12:01 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 12:20 - Güncelleme:

Tekirdağ'da balık tutkunlarının müdavimi olduğu Çakıl Göleti yaz aylarının kurak geçmesi sebebiyle kurudu. Suları çekilen gölette çok sayıda balık telef oldu. Gölete en yakın köylerden olan Yağcı Köyü Muhtarı, su kaynaklarının da kuruduğunu söyledi.

Yağcı Mahallesi'nde bulunan ve yaz aylarında yeterli yağış almayan gölet kurudu. Kuruyan gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu. Yağcı Köyü muhtarı ve çiftçi Mehmet Katırcı, gazetecilere, son yıllarda yazların çok sıcak ve kurak geçtiğini söyledi. "SU TAKVİYESİ OLMAYINCA OKSİJEN SEVİYESİ AZALDI" Olumsuz hava koşullarının, su kaynaklarını etkilediğini ifade eden Katırcı, "Göleti besleyen su kaynakları kurudu, yeterli yağış olmayınca gölet kurudu. Su takviyesi olmayınca oksijen seviyesi azaldı. Böyle olunca balıklar ölmeye başladı. İklim değişikliği tarımı, hayvancılığı, su kaynaklarını olumsuz etkilemeye başladı. Göletler, su kaynakları kuruyor." dedi. Katırcı, göleti hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını aktararak, gölette her yıl su olduğunu ancak bu yıl göletin kuruduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi