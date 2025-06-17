Meriç Nehri’nde kuraklık alarmı! Pirinç üreticisinin gözü Bulgaristan'da...

Edirne’de yaşanan kuraklık, geçimi tarıma bağlı olan çiftçiyi endişeye sevk etti. Meriç Nehri’nin debisindeki ciddi düşüş, sulama ihtiyacını karşılamakta zorlanan üreticiyi zora soktu. İpsala, Meriç ve Uzunköprü de çevresindeki 14 köy, çözüm için Bulgaristan’dan gelecek suya umut bağladı.

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde Meriç Nehri'ndeki azalmaya dikkat çekildi.

Dünya genelinde artan kuraklık ve çölleşmenin doğrudan etkilediği alanların başında da tarım geliyor.

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaettin Kaya, Meriç Nehri'nin debisinde bu yıl normalin ötesinde bir düşüş yaşandığını belirtti.

Haziran ayının ortasında debinin yüzde 20’lere kadar gerilediğini ifade eden Kaya, bu seviyelere genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ulaşıldığını söyledi.

"BU YIL SU ERKEN ÇEKİLDİ"

Kaya, "Meriç Nehri'nin tam ortasındayız. Gördüğünüz gibi bu yıl su erken çekildi. Üreticimiz şu anda su temininde sıkıntı yaşıyor. Ancak ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Çakmak Barajı pompa istasyonunun yanındayız, burada kepçelerimiz suyu pompalara ulaştırabilmek için yoğun çaba sarf ediyor" dedi.

GÖZLER BULGARİSTAN İLE YAPILACAK ANLAŞMADA

Üreticinin rahatlaması için Bulgaristan’ın barajlarından kontrollü su bırakmasının önemine dikkat çeken Kaya, "İnanıyoruz ki devletimiz, Bulgaristan ile gerekli protokolleri yaparak üreticimize destek olacak. Bizim tek isteğimiz, üreticimizin sabırlı olup bize destek vermesi. Sahada hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuraklık tehdidinin erken başlaması, bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceği gibi, uluslararası su iş birliğinin de önemini bir kere daha gündeme getirdi.