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Dünya

Netanyahu ile kimse görüşmedi, bir tek o kabul etti: Kirli ittifak, New York’ta buluştu

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Netanyahu ile kimse görüşmedi, bir tek o kabul etti: Kirli ittifak, New York’ta buluştu
Başlık ResmiNetanyahu ile kimse görüşmedi, bir tek o kabul etti: Kirli ittifak, New York’ta buluştu

Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile BM zirvesinde görüştü. İsrail'in Gazze ve bölgedeki politikaları nedeniyle uluslararası alanda yoğun tepki gördüğü bir dönemde gerçekleşen görüşmede, 'işbirliğine devam' mesajı verildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Görüşmenin gündeminde enerji iş birliğinden savunma alanındaki yeni adımlara, Doğu Akdeniz'deki üçlü mekanizmadan bölgesel gelişmelere kadar Türkiye'yi de yakından ilgilendiren başlıklar yer aldı.

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İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ele alındığını ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini açıkladı.

Netanyahu ile kimse görüşmedi, bir tek o kabul etti: Kirli ittifak, New York’ta buluştu
Başlık ResmiNetanyahu ile kimse görüşmedi, bir tek o kabul etti: Kirli ittifak, New York’ta buluştu

Netanyahu ve Miçotakis'in enerji alanındaki iş birliğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de dahil olacağı Doğu Akdeniz ülkelerindeki üçlü zirve hazırlıklarını ve genellikle İran ile çatışmaları kapsayan “bölgesel gelişmeleri" ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın İsrail üretimi savunma sistemlerini satın alma kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İsrail Başbakanı ayrıca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yunanistan ile enerji alanında ve uluslararası arenada iş birliğini ilerletmeye devam ediyoruz; bu kapsamda İsrail-Yunanistan-Kıbrıs politika zirvesi de dahil"

3 MİLYAR AVROLUK ANLAŞMA

İsrail ve Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı.

Netanyahu ile kimse görüşmedi, bir tek o kabul etti: Kirli ittifak, New York’ta buluştu
Başlık ResmiNetanyahu ile kimse görüşmedi, bir tek o kabul etti: Kirli ittifak, New York’ta buluştu

"Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından Barak MX sistemi dahil çok katmanlı hava savunma ağı kuracağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın, Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder sisteminive IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtilmişti.

Netanyahu, ABD'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Netenyahu'nun konuşma yaptığı sırada pek çok ülke temsilcisi kendisini protesto ederek salonu terk etti.
Başlık ResmiNetanyahu, ABD'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Netenyahu'nun konuşma yaptığı sırada pek çok ülke temsilcisi kendisini protesto ederek salonu terk etti.

Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer almıştı.

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"UTANÇ VERİCİ"

Yunanistan'da muhalefetteki partiler ise anlaşmanın İsrail'e savunma alanındaki bağımlılığı artıracağını, Yunan vergi mükelleflerine mali yük getireceğini ve ülkenin bölgesel politikasını daha fazla İsrail'e bağlayacağını vurgulamıştı.

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Basında yayımlanan değerlendirmelerde de anlaşmanın maliyeti, İsrail'e teknolojik ve stratejik bağımlılık ile Atina'nın Orta Doğu'daki konumuna etkileri eleştirilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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