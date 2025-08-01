Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret" eden zanlı yakalandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" eden şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheliye ilişkin çalışma başlatıldı.
Sosyal medya hesabının sahibi F.N.K. (21) polis ekiplerince dün yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir