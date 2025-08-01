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Nelson Semedo imzayı attı Mourinho için konuştu! Vatandaşı için "1 numara" sözleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nelson Semedo imzayı attı Mourinho için konuştu! Vatandaşı için &quot;1 numara&quot; sözleri
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli yıldız oyuncu vatandaşı Jose Mourinho ile çalışmasına dair açıklamalarda bulundu. Samedo "Mourinho ile çalışacağım için çok memnunum. Dünyanın en iyilerinden biri. Portekiz'de de bir numara. Mourinho ile çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık. Başlamak için heyecanlıyım" dedi.

Fenerbahçe'nin Portekizli yeni transferi Nelson Semedo, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmanın ve kendisinden bir şeyler öğrenmenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 31 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Nelson Semedo imzayı attı Mourinho için konuştu! - 1. Resim

Sarı-lacivertli ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran Semedo, "Fenerbahçe gelmek istediğim bir kulüptü çünkü hedeflerimiz aynı. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

"MOURİNHO 1 NUMARA"

Vatandaşı Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, "Mourinho ile çalışacağım için çok memnunum. O çok iyi bir teknik direktör. Dünyanın en iyilerinden biri. Portekiz'de de bir numara. Mourinho ile çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık. Başlamak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Nelson Semedo imzayı attı Mourinho için konuştu! - 2. Resim

Nelson Semedo, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek "Fenerbahçe taraftarlarına bu takımın bir parçası olduğumu ve bu formayı giyeceğim için minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok tutkulu, istekli olacağım ve çok çalışacağım. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Umarım hep birlikte bu sezon hedeflerimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Nelson Semedo'nun sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde tamamlandı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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