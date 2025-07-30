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Fenerbahçe, Sassuolo'nun sol açığı için bastırıyor! Lauriente adım adım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Sassuolo&#039;nun sol açığı için bastırıyor! Lauriente adım adım
Fenerbahçe, Sassuolo, Transfer, Serie A, Jose Mourinho, Asensio, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan ekibi Alieu Fadera’yı kiralık olarak renklerine kattı. Bu hamle sonrası Armand Lauriente’nin takımdan ayrılmasına engel bir durum kalmadı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de Skriniar ve Asensio dışında Armand Lauriente’nin de listenin başında olduğu belirtiliyor.

Foot Mercato’nun haberine göre, Fenerbahçe, Armand Lauriente transferi için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya oldukça yakın. Sarı lacivertlilerin bonuslarla birlikte 15 milyon avroluk transfer teklifinde bulunduğu aktarıldı. Futbolcuya da dört yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilen Fenerbahçe’nin Sassuolo’yla müzakereleri sürdürdüğü, transferle ilgili son kararı oyuncunun vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Sassuolo'nun sol açığı için bastırıyor! Lauriente adım adım - 1. Resim

MOU TRANSFER İSTİYOR

Lauriente iddialarını güçlendiren bir başka gelişme ise Sassuolo’nun yaptığı yeni sol kanat transferi oldu. İtalyan ekibi 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Alieu Fadera’yı Como’dan kiralık olarak renklerine kattı. Bu hamle sonrası Lauriente’nin takımdan ayrılacağı iddiası güç kazandı. Sarı lacivertliler, Maximin, Tadic ve Kostic’le yolları ayırdıktan sonra sol tarafa sadece Archie Brown’ı almış, teknik direktör Jose Mourinho da Benfica maçı sonrasında “Neyin eksik olduğunu başkan da görüyordur” siteminde bulunmuştu. 

GOL KRALI OLDU

Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla İtalya 2. Ligi’nde (Serie B) 33 maçta 18 gol atıp 6 asistle 24 gole katkıda bulunan Lauriente, gol kralı olmuş ve takımının Serie A’ya yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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