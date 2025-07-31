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Fenerbahçe'de çok konuşulacak Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transferin önündeki tek engel

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de çok konuşulacak Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transferin önündeki tek engel
Fenerbahçe, Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler; forvet Jhon Duran, sol bek Archie Brown ve kaleci Tarık Çetin'in ardından stoper Milan Skriniar ve sağ bek Nelson Semedo'yu da İstanbul'a getirdi. Savunmaya yapılan  takviyeler sonrası sol kanat transferi için çalışmalar hız kazandı. Adı Beşiktaş'la da anılan milli fuybolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, bu kapsamda liste başı isimlerden olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Filip Kostic ve Allen Saint-Maximin'in kulüplerine dönmesi sonrası sol kanat arayışı devam ediyor. Birçok yıldızla görüşen Fenerbahçe'nin listesinde, Galatasaray'ın eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da bulunuyordu. Kararı merak konusu olan milli oyuncudan haber geldi.

Fenerbahçe'de sürpriz Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transferin önündeki tek engel - 1. Resim

AVRUPA'DA DEVAM EDECEK

Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray'dan Eylül 2024'te 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncunun planları arasında Türkiye'ye dönmek bulunmuyor.

49 MAÇTA 16 GOL, 10 ASİST

Benfica formasıyla geçtiğimiz sezonda 49 karşılaşmaya çıkan ve Portekiz Lig Kupası'nı kaldırma başarısı gösteren Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 10 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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