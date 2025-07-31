Fenerbahçe'de çok konuşulacak Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transferin önündeki tek engel
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sarı-lacivertliler; forvet Jhon Duran, sol bek Archie Brown ve kaleci Tarık Çetin'in ardından stoper Milan Skriniar ve sağ bek Nelson Semedo'yu da İstanbul'a getirdi. Savunmaya yapılan takviyeler sonrası sol kanat transferi için çalışmalar hız kazandı. Adı Beşiktaş'la da anılan milli fuybolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, bu kapsamda liste başı isimlerden olduğu iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Filip Kostic ve Allen Saint-Maximin'in kulüplerine dönmesi sonrası sol kanat arayışı devam ediyor. Birçok yıldızla görüşen Fenerbahçe'nin listesinde, Galatasaray'ın eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da bulunuyordu. Kararı merak konusu olan milli oyuncudan haber geldi.
AVRUPA'DA DEVAM EDECEK
Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray'dan Eylül 2024'te 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncunun planları arasında Türkiye'ye dönmek bulunmuyor.
49 MAÇTA 16 GOL, 10 ASİST
Benfica formasıyla geçtiğimiz sezonda 49 karşılaşmaya çıkan ve Portekiz Lig Kupası'nı kaldırma başarısı gösteren Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 10 asist yaptı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş