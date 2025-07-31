Fenerbahçe'de çok konuşulacak Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transferin önündeki tek engel

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Filip Kostic ve Allen Saint-Maximin'in kulüplerine dönmesi sonrası sol kanat arayışı devam ediyor. Birçok yıldızla görüşen Fenerbahçe'nin listesinde, Galatasaray'ın eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da bulunuyordu. Kararı merak konusu olan milli oyuncudan haber geldi.

AVRUPA'DA DEVAM EDECEK

Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray'dan Eylül 2024'te 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncunun planları arasında Türkiye'ye dönmek bulunmuyor.

49 MAÇTA 16 GOL, 10 ASİST

Benfica formasıyla geçtiğimiz sezonda 49 karşılaşmaya çıkan ve Portekiz Lig Kupası'nı kaldırma başarısı gösteren Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 10 asist yaptı.