ABD'de olağanüstü hal ilan edildi! Sel, metro ve havalimanlarını vurdu

New York Belediye Başkanı Eric Adams ve Vali Kathy Hochul, 1 Ağustos sabahına kadar geçerli olmak üzere yerel olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Adams, “Yolları su bastı ve ekipler müdahale ediyor. Mümkünse olduğunuz yerde kalın, araba kullanmayın” dedi. Hochul ise “Şiddetli yağışlar ve ani sel riskine karşı tüm New Yorklular dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

50 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SEL ALARMINDA

Ulusal Hava Servisi, kuzeydoğu genelinde 50 milyondan fazla kişinin ani sel riski altında olduğunu açıkladı. New York’ta Cuma gününe kadar 5 inç'e kadar yağmur beklendiği bildirildi. AccuWeather, bazı bölgelere yalnızca 15-30 dakika içinde 1 inç yağmur düşebileceği uyarısında bulundu.

Baltimore’un kuzey ve batısında 30 dakika içinde 2 inçten fazla yağmur kaydedilirken, acil durum sirenleri devreye girdi. Mount Airy, Maryland'de bir çocuk sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

ULAŞIM ÇÖKTÜ: METRO HATLARI DURDU, UÇUŞLAR İPTAL

JFK, Newark ve LaGuardia havalimanlarında yüzlerce uçuş ertelendi veya iptal edildi. JFK ve Newark'ta ortalama 3,5 saatlik gecikmeler yaşandı. Metro hatlarında gecikmeler yaşanırken, bazı hatlar tamamen durduruldu. NYPD, Queens’teki Clearview Expressway’in her iki yönünün de kapatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metroların suyla dolduğu, araçların yollarda mahsur kaldığı ve tren seferlerinin durdurulduğu görüldü. Long Island Rail Road'un bazı bölümleri sel nedeniyle askıya alındı.

İKİNCİ FELAKET: İKİ HAFTADA İKİNCİ SEL

Bu sel felaketi, iki hafta önce yaşanan bir başka ani selin ardından ikinci büyük olay olarak kayıtlara geçti. Önceki fırtınada metro istasyonları sular altında kalmış, Garden State’te iki kişi hayatını kaybetmişti.

ABD’nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağışlar, New York, New Jersey, Pennsylvania ve çevre eyaletlerde hayatı felç etti. Yoğun nem ve sıcak hava dalgasının ardından gelen ani sel baskınları, metro hatlarını sular altında bıraktı, yüzlerce uçuş iptal edildi ve çok sayıda yol trafiğe kapatıldı.