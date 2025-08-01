Osimhen sonrası Ederson müjdesi! Peş peşe açıklamalar: Yönetim tarih verdi

Türk futbol tarihine geçen 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle Victor Osimhen'e kavuşan Galatasaray, yeni sezon öncesi önceliği kaleci transferine verdi. Listenin ilk sırasında, Manchester City'nin yıldızı Ederson yer alıyor. Taraftarların merakla beklenen Brezilyalı kaleci için hem Okan Buruk hem de Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara konuştu.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'da katıldığı programda, transfer çalışmaları hakkında, "Günay gibi bir kalecimiz var, çok güven veriyor. Günay'la birlikte kaleci yarışını sürdürecek bir oyuncu almamız gerekiyor. Gidenler oldu. Osimhen gibi çok önemli bir transferi bitirdik, bunun maliyeti çok yüksek. Hedeflerimiz var. Kaleci transferinde görüştüğümüz oyuncular var, biraz daha bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ALISSON ZOR, EDERSON KESİN DEĞİL"

Buruk, "Alisson Becker'in ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır mı ayrılmaz mı bilmiyorum. Manchester City bir kaleci transferi yaptı. Kesin bir şey yok. Onun gibi haber beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Sane transferi bizim için hızlı gitti çünkü kulübü yoktu. Sane bizi istedi, biz istedik. 16 Eylül'e kadar süremiz var. Ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi. Günay gibi önemli bir kaleciye sahibiz. Kaleci transferinde 'Osimhen bitsin, sonra bakarız' diye konuştuk. Diğer transferleri de hızlı bitireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"EDERSON 1-2 GÜN İÇİNDE BİTECEK"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara da konuk olduğu programda, kaleci transferi hakkında dikkat çeken bir söylemde bulundu.

Manchester City forması giyen Ederson hakkında yöneltilen "Bir hafta, 10 güne sonuçlanır mı?" sorusuna Cibara, "Yok o kadar süremez, 1-2 gün olabilir" cevabını verdi.