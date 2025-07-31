Ederson mu Donnarumma mı? Müjde içinde müjde

Galatasaray’ın Victor Osimhen için paylaştığı videoda Ederson ve Gianluigi Donnarumma için mesaj verildiği iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sarı kırmızılıların paylaştığı videoda, Ederson’un dövmesinin bir kişinin tişörtünde yer alması dikkati çekti. Ayrıca videonun bir yerinde İtalyanca “La Gelateria” yani ‘dondurmacı’ yazması da Gianluigi Donnarumma mesajı olarak yorumlandı.