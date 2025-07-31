Ederson mu Donnarumma mı? Müjde içinde müjde
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sarı kırmızılıların Osimhen için hazırladığı videoda yer alan dövme ve “La Gelateria” yazısı, Ederson ve Donnarumma göndermesi olarak yorumlandı. Sosyal medya bu detayları konuşuyor.
Galatasaray’ın Victor Osimhen için paylaştığı videoda Ederson ve Gianluigi Donnarumma için mesaj verildiği iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Sarı kırmızılıların paylaştığı videoda, Ederson’un dövmesinin bir kişinin tişörtünde yer alması dikkati çekti. Ayrıca videonun bir yerinde İtalyanca “La Gelateria” yani ‘dondurmacı’ yazması da Gianluigi Donnarumma mesajı olarak yorumlandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker