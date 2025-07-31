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Ederson mu Donnarumma mı? Müjde içinde müjde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ederson mu Donnarumma mı? Müjde içinde müjde
Galatasaray, Osimhen, Donnarumma, Dövme, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılıların Osimhen için hazırladığı videoda yer alan dövme ve “La Gelateria” yazısı, Ederson ve Donnarumma göndermesi olarak yorumlandı. Sosyal medya bu detayları konuşuyor.

Galatasaray’ın Victor Osimhen için paylaştığı videoda Ederson ve Gianluigi Donnarumma için mesaj verildiği iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ederson mu Donnarumma mı? Müjde içinde müjde - 1. Resim

Sarı kırmızılıların paylaştığı videoda, Ederson’un dövmesinin bir kişinin tişörtünde yer alması dikkati çekti. Ayrıca videonun bir yerinde İtalyanca “La Gelateria” yani ‘dondurmacı’ yazması da Gianluigi Donnarumma mesajı olarak yorumlandı.

Ederson mu Donnarumma mı? Müjde içinde müjde - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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