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Galatasaray'da Osimhen bereketi! Ayağının tozuyla para basacak: Dudak uçuklatan rakam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Victor Osimhen, Transfer, Napoli, GS Store, Gol Kralı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, geçtiğimiz sezon sürpriz şekilde kiraladığı Victor Osimhen'i bu sefer bonservisiyle transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile 75 milyon euro bonservis karşılığında anlaştığı Nijeryalı futbolcuyu dün İstanbul'a getirdi. Osimhen transferi için Türk futbol tarihine geçen astronomik bir ödeme yapacak Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, yapacağı çalışmalarla 26 yaşındaki futbolcudan büyük gelir elde etmeyi planlıyor.

Galatasaray, uzun süredir yolunu gözlediği Victor Osimhen'e dün gece kavuştu. Havalimanına akın eden binlerce taraftar, Nijeryalı yıldızı coşkuyla karşıladı. Yönetim, tarihi transferin büyük maddi yükünü karşılamak için düğmeye bastı.

Galatasaray'da Osimhen bereketi! Ayağının tozuyla para basacak: Dudak uçuklatan rakam - 1. Resim

YILLIK 21 MİLYON EURO

Napoli ile 75 milyon euro bonservis karşılığında anlaşan Galatasaray, 4 yıllık söz kestiği oyuncuya sezon başına 21 milyon euro ödeyecek. Bu paranın 15 milyon eurosunu kulüp öderken, 6 milyon euroyu sponsorlar karşılayacak. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız için 2 Ağustos Cumartesi günü imza töreni düzenlenecek.

20 MİLYON EURO CİRO

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerini satan GS Store, dünyaca ünlü futbolcuya özel 100 bin adet forma hazırladı. Normal formaların iki katı fiyata 9 bin TL'den satışa sunulacak Osimhen formalarından toplam 900 milyon TL (20 milyon euro) ciro elde edilecek.

Galatasaray'da Osimhen bereketi! Ayağının tozuyla para basacak: Dudak uçuklatan rakam - 2. Resim

41 MAÇTA 37 GOL, 5 ASİST

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Victor Osimhen, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı yapmıştı. Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de attığı 26 golle gol kralı unvanını kazanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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