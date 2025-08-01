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Fenerbahçe listeyi gece yarısı verdi! Talisca, UEFA kadrosunda yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe listeyi gece yarısı verdi! Talisca, UEFA kadrosunda yok
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından transfer ettiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, gece yarısı UEFA'ya bildirilen Feyeneoord maçlarının kadrosunda yer almadı. 

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 6 Ağustos ve 12 Ağustos tarihlerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynayacağı maçların kadrosunu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) bildirdi.

Fenerbahçe listeyi gece yarısı verdi! Talisca, UEFA kadrosunda yok - 1. Resim

Yeni transferler Milan Skriniar ile Nelson Semedo, UEFA listesinde yer aldı. Bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük ile 12 Temmuz'da İstanbul'da oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve Portekiz kampını kaçıran Anderson Talisca ise kadroya yazılmadı.

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10 GÜN SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Bireysel çalışmalara yeni başlayan Talisca'nın, 10 gün sonra takıma katılması bekleniyor. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Avrupa mücadelesinde sonraki turlarda listeye eklenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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