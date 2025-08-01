Fenerbahçe listeyi gece yarısı verdi! Talisca, UEFA kadrosunda yok

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 6 Ağustos ve 12 Ağustos tarihlerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynayacağı maçların kadrosunu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) bildirdi.

Yeni transferler Milan Skriniar ile Nelson Semedo, UEFA listesinde yer aldı. Bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük ile 12 Temmuz'da İstanbul'da oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve Portekiz kampını kaçıran Anderson Talisca ise kadroya yazılmadı.

Sakatlığı iyileşen İsmail Yüsek ve Lazio maçında sakalık geçirmesine karşın hazır hale gelen genç stoper Yusuf Akçiçek ve kadroya dahil edildi

10 GÜN SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Bireysel çalışmalara yeni başlayan Talisca'nın, 10 gün sonra takıma katılması bekleniyor. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Avrupa mücadelesinde sonraki turlarda listeye eklenecek.