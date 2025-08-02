"Sürpriz" deyip dövdüler! Gaziantep'te 4 kadın bir kadına saldırdı: Feci anlar kamerada

Korku dolu anlar Şahinbey ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, sokakta oturan bir kadın, kendisine doğru yanaşan 4 kadının sopa, tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Hedeflerindeki kadını defalarca darp eden kadınlar, daha sonrasında ise saçını çekerek elbiselerini soymaya çalıştı.

AYIRMAYA ÇALIŞANLARI ENGELLEDİLER

Kadınların o esnada, "Gelin, gelin sürpriz, seni görmeye geldik. Gelin sürpriz" demeleri ve olaya müdahale ederek ayırmaya çalışanlara ise, "Sen dur, sen elleme, sen elleme" diye bağırmaları dikkat çekti.

Cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıyan olayın neden yaşandığı bilinmezken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.