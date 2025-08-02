Kasımpaşa'dan Premier Lig'e gitmişti! Yasin Özcan'ın yeni takımı belli oldu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Belçika temsilcisi Anderlecht, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın geçtiğimiz ay Kasımpaşa'dan transfer ettiği Yasin Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni takımıyla sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa'dan Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan'ın yeni adresi Belçika oldu. Anderlecht, genç futbolcuyu bir yıl kiralık olarak transfer etti.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Belçika kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.
Anderlecht Sportif Direktörü Olivier Renard, Yasin Özcan'ın, defansın ortasında ve sol bekte oynayabildiğini belirterek, "Aradığımız profilde bir oyuncuyu kadromuza kattık" dedi.
KASIMPAŞA PERFORMANSI
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da 94 karşılaşmada forma giyen Yasin Özcan, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş