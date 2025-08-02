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Kasımpaşa'dan Premier Lig'e gitmişti! Yasin Özcan'ın yeni takımı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kasımpaşa&#039;dan Premier Lig&#039;e gitmişti! Yasin Özcan&#039;ın yeni takımı belli oldu
Aston Villa, Anderlecht, Kasımpaşa, Süper Lig, Premier Lig, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Belçika temsilcisi Anderlecht, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın geçtiğimiz ay Kasımpaşa'dan transfer ettiği Yasin Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'dan Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan'ın yeni adresi Belçika oldu. Anderlecht, genç futbolcuyu bir yıl kiralık olarak transfer etti.

Kasımpaşa'dan Premier Lig'e gitmişti! Yasin Özcan'ın yeni takımı belli oldu - 1. Resim

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Belçika kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Anderlecht Sportif Direktörü Olivier Renard, Yasin Özcan'ın, defansın ortasında ve sol bekte oynayabildiğini belirterek, "Aradığımız profilde bir oyuncuyu kadromuza kattık" dedi.

Kasımpaşa'dan Premier Lig'e gitmişti! Yasin Özcan'ın yeni takımı belli oldu - 2. Resim

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da 94 karşılaşmada forma giyen Yasin Özcan, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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