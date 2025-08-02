Kasımpaşa'dan Premier Lig'e gitmişti! Yasin Özcan'ın yeni takımı belli oldu

Kasımpaşa'dan Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan'ın yeni adresi Belçika oldu. Anderlecht, genç futbolcuyu bir yıl kiralık olarak transfer etti.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Belçika kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Anderlecht Sportif Direktörü Olivier Renard, Yasin Özcan'ın, defansın ortasında ve sol bekte oynayabildiğini belirterek, "Aradığımız profilde bir oyuncuyu kadromuza kattık" dedi.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da 94 karşılaşmada forma giyen Yasin Özcan, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.