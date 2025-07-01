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Kasımpaşa, Ali Yavuz Kol'u transfer etti! 2 yıllık imza atıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kasımpaşa, Ali Yavuz Kol&#039;u transfer etti! 2 yıllık imza atıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Ali Yavuz Kol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmen tanıtıldı.

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul temsilcisi, son olarak Esenler Erokspor forması giyen Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, Ali Yavuz Kol'u transfer etti! 2 yıllık imza atıldı - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncu sağlık sponsoru Liv Hospital Vadi İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçti. Ardından Turgay Ciner Spor Tesislerinde düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa, Ali Yavuz Kol'u transfer etti! 2 yıllık imza atıldı - 2. Resim

Geçtiğimiz sezon başında Adana Demirspor forması da giyen genç oyuncu, sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Esenler Erokspor'da tamamlamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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