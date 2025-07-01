Kasımpaşa, Ali Yavuz Kol'u transfer etti! 2 yıllık imza atıldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Ali Yavuz Kol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmen tanıtıldı.
Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul temsilcisi, son olarak Esenler Erokspor forması giyen Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncu sağlık sponsoru Liv Hospital Vadi İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçti. Ardından Turgay Ciner Spor Tesislerinde düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon başında Adana Demirspor forması da giyen genç oyuncu, sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Esenler Erokspor'da tamamlamıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran