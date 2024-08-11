'Kurt' paylaşımı başını yaktı! Ekipler devreye girdi, binlerce lira ceza yedi

Sosyal medya hesabından kurt yavrusu beslediğini paylaşan şahsa 26 bin 839 lira cezai işlem uygulandı.

Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden bir kişi, sosyal medya hesabından evinden kurt beslediğini paylaştı. Paylaşım üzerine Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.

TOPLAM CEZA 26 BİN LİRAYI AŞTI

Evde kurt besleyen şahsa ulaşan ekipler, 4915 sayılı Kanun kapsamında 14 bin 839 TL idari para cezası kesti. Ayrıca beslediği tespit edilen 2 kurt yavrusu için de 12 bin TL tazminat kararı alındı.

DKMP ekipleri, destekleri için Çaldıran Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığına teşekkür etti.