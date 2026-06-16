16 Haziran Salı günü yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelinler, günün yemeği olan yufka kasesinde limonlu et tarifi için tezgah başına geçti. Gün sonunda açıklanan puanlar ve yarım altını kazanan gelin izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta 16 Haziran puan durumu ve günün birincisi...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Gelinler kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı. Günün sonunda puan tablosu şekillenirken, yarım altının sahibi olan gelin ve güncel sıralama belli oldu.

16 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Haziran Salı günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, yufka kasesinde limonlu et tarifini hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Haftanın ikinci gününde alınacak puanlar, cuma günü verilecek bilezikler öncesinde yarışmacılar için büyük önem taşıyor.

16 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Haftanın ilk gününde Aysun, topladığı 21 puanla günün birincisi olarak yarım altının sahibi olmuştu. Yeni bölümde ise yarışmacılar hem yarım altını kazanmak hem de haftalık sıralamada avantaj elde etmek için kıyasıya mücadele etti. 16 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve yarım altını kazanan gelin Cemile oldu.

16 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Haftanın ikinci gününde yarışan Aysun, Tuğba, Cemile ve Gülden, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan toplamaya çalıştı. Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in vereceği puanlar, hem günlük ödül hem de haftalık sıralama açısından belirleyici olacak.

16 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Yarışmada haftanın ilk gününde oluşan sıralama şu şekildeydi:

Aysun: 21

Tuğba: 16

Cemile: 13

Gülden: 10

16 Haziran Gelinim Mutfakta sonuçları açıklandı! Kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

16 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan durumu:

Cemile: 20

Tuğba: 19

Aysun: 14

Gülden: 10

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