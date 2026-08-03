Ankara’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Patriot PAC-3 füzelerinin Ukrayna’da ortak üretimi ve lisans hakları konusunda varıldığını duyurduğu uzlaşı Washington engeline takıldı.

Geçtiğimiz ay Ankara’da yapılan zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Patriot PAC-3 hava savunma füzelerinin Ukrayna’da üretilmesi için lisans talebine yeşil ışık yakıldığını ve sevkiyatların başlayacağını duyurmuştu. Ancak ABD’nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox Business kanalında yaptığı açıklamada, teknoloji transferi içeren uzun vadeli lisans ve üretim anlaşmalarının bu kışa kadar gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Trump’ın Ankara’da Zelenskiy ile yaptığı temasların ortak üretim fırsatları açısından olumlu geçtiğini teyit etmekle birlikte, Patriot PAC-3 gibi kritik teknolojilerin ihracatının çok sıkı kontrole tabi olduğunu hatırlattı.

ABD'li yetkili, Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarını karşılamak adına fabrikalar ve uzun vadeli ortak üretim anlaşmalarının bu kışa kadar gerçekleşmeyeceğine işaret ederek, şu anki önceliğin müttefiklerin elindeki mevcut füzelerin hızlıca transfer edilmesi olduğunu ifade etti.

Zelenskiy'nin Ankara hayali kısa sürdü! ABD'den Ukrayna'ya "kışa kadar bekle" kararı!

"KIŞA KADAR BEKLEYİN..."

Ukrayna ordusunun Rusya’daki petrol rafinerilerini hedef alması ve Rusya'nın Kiev bölgesindeki mühimmat depolarına yönelik ağır saldırıları sürerken, Kiev yönetimi yaklaşan kış ayları öncesinde hava savunma ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Zelenskiy’nin Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurma gayesiyle başlattığı "Freya" projesi kapsamında Paris’te zirve düzenlenmesi planlanırken, ABD tarafı teknoloji güvenliğini ön planda tutuyor.

Washington yönetimi, NATO nezdindeki temaslarda Ukrayna’nın acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Batı endüstriyel tabanını destekleyecek alternatif ortak üretim modelleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerin liderleri ile Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 tipi füzelerinin en kısa sürede temin edilmesi konusunda görüştüğünü kaydeden Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde ABD'den bir parti (Patriot füzelerini) alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var. Henüz net şartlar yok ancak ek PAC-3 sevkiyatları olacak." demişti.

Zelenski, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeleri üretmesi için ABD'den lisans talep ettiğini ve bu konuda Trump ile Ankara'da görüştüğünü belirtti.

Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını aktaran Ukrayna lideri "Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Trump ise Camp David’de yaptığı açıklamada, "Kritik teknolojileri devretmek zor bir karar; gün gelir bu silahlar size karşı da dönebilir" diyerek Washington’ın bu konudaki çekincelerini doğrudan dile getirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası