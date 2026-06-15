15 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi, yeni haftanın başlamasıyla birlikte izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada gelinler günün yemeğini hazırlarken, gözler yarım altını kazanan yarışmacıya ve açıklanacak puan tablosuna çevrildi.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yeni hafta heyecanı başladı. Haftanın ilk gününde mutfağa giren yarışmacılar günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayabilmek için mücadele ederken, izleyiciler gün sonunda açıklanacak puan durumu ve birincilik sonucunu araştırıyor.

15 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk rekabeti yaşandı. Yarışmacılar, günün tarifini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den yüksek puan almaya çalıştı.

Programda gün sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı yarım altının sahibi olurken, haftalık bilezik yarışında da önemli bir avantaj elde edecek. Sonuçlar ve puanlama ekranlara yansıdıktan sonra günün birincisi bilgisi netleşti. Günün birincisi ve yarım altını kazanan gelin, Aysun oldu.

15 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

15 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar Aysun, Gülden, Tuğba ve Cemile arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar ve Aslı Hünel'in değerlendirmeleri sonucunda oluşacak tablo, haftalık bilezik yarışının ilk sıralamasını belirleyecek.

Haftanın ilk günü alınan puanlar, yarışmacıların hafta boyunca elde edeceği toplam puan açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle yarışmacılar yalnızca günün ödülünü değil, hafta sonunda verilecek bilezikleri de düşünerek mücadele ediyor.

Açıklandı! 15 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

15 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Aysun: 21

Tuğba: 16

Cemile: 13

Gülden: 10

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