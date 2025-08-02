10 yıl sonra veda! Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son kararını resmen duyurdu: Umarım herkes bunu kabul eder

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu konuşulan Heung-Min Son, Newcastle United ile yapılacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen oyuncu,İngiliz kulüpten ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

"TOTTENHAM'DAN ÇOK GURURLU BİR ADAM OLARAK AYRILIYORUM"

Ayrılma kararının kariyerinde verdiği en zor seçim olduğunu belirten Heung-Min Son, "Kendimi zorlayabileceğim yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişikliğe ihtiyacım var, 10 yıl uzun bir süre. Kuzey Londra'ya 23 yaşında, çok genç yaşta geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum" şeklinde konuştu.

"UMARIM DOĞRU ZAMANDIR"

Tottenham taraftarının sevgisini her zaman hissettiğini ve onlara teşekkür ettiğini ifade eden Güney Koreli futbolcu, "Umarım veda doğru zamanda olmuştur ve bu kararı vermem için doğru zamandır. Umarım herkes bunu kabul eder ve saygı duyar" ifadelerini kullandı.

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Bayer Leverkusen'den 2015 yılında 30 milyon euro bonservis karşılığında İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.