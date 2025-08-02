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10 yıl sonra veda! Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son kararını resmen duyurdu: Umarım herkes bunu kabul eder

Kaynak: Anadolu Ajansı
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10 yıl sonra veda! Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son kararını resmen duyurdu: Umarım herkes bunu kabul eder
Heung-Min Son, Tottenham, Ayrılık, Transfer, Newcastle United, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, takımından ayrılma kararı aldı. 33 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinde verdiğim en zor seçim" diyerek, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı İngiliz devine veda etti.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu konuşulan Heung-Min Son, Newcastle United ile yapılacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen oyuncu,İngiliz kulüpten ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

10 yıl sonra veda! Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son kararını resmen duyurdu: Umarım herkes bunu kabul eder - 1. Resim

"TOTTENHAM'DAN ÇOK GURURLU BİR ADAM OLARAK AYRILIYORUM"

Ayrılma kararının kariyerinde verdiği en zor seçim olduğunu belirten Heung-Min Son, "Kendimi zorlayabileceğim yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişikliğe ihtiyacım var, 10 yıl uzun bir süre. Kuzey Londra'ya 23 yaşında, çok genç yaşta geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum" şeklinde konuştu.

10 yıl sonra veda! Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son kararını resmen duyurdu: Umarım herkes bunu kabul eder - 2. Resim

"UMARIM DOĞRU ZAMANDIR"

Tottenham taraftarının sevgisini her zaman hissettiğini ve onlara teşekkür ettiğini ifade eden Güney Koreli futbolcu, "Umarım veda doğru zamanda olmuştur ve bu kararı vermem için doğru zamandır. Umarım herkes bunu kabul eder ve saygı duyar" ifadelerini kullandı.

10 yıl sonra veda! Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son kararını resmen duyurdu: Umarım herkes bunu kabul eder - 3. Resim

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Bayer Leverkusen'den 2015 yılında 30 milyon euro bonservis karşılığında İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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