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Uğur Aslan'ın Ali Koç açıklaması olay oldu! Sunucu şoke oldu

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Uğur Aslan&#039;ın Ali Koç açıklaması olay oldu! Sunucu şoke oldu

Magazin Haberleri

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Hatay’da akrabalarını kaybeden Uğur Aslan bir Youtube programına katıldı. Ünlü ismin samimi açıklamaları sosyal medyada çok konuşulmayı başardı.

Uğur Aslan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay’da 11 akrabasını kaybetmişti. Son olarak Yargı dizisindeki ‘Eren Duman’ rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Saba Tümer’in Youtube’da sunduğu programına katıldı.

Uğur Aslan'ın Ali Koç açıklaması olay oldu! Sunucu şoke oldu - 1. Resim

Aslan’ın programda yaptığı samimi açıklamalar dikkat çekti. Tümer’in sorularını cevaplayan Aslan’ın verdiği bir cevap sosyal medyada gündem oldu. Aslan, konuşma arasında 'Tekne dedin ya hani... Biz her sene Ali Koç'la tatil yapıyoruz mesela' ifadelerini kullandı.

Uğur Aslan'ın Ali Koç açıklaması olay oldu! Sunucu şoke oldu - 2. Resim

UĞUR ASLAN, SABA TÜMER'İN SORULARINI CEVAPLADI

Aslan’ın verdiği cevap karşısında Tümer, “E ne güzel” dedi. Aslan ise esprili bir şekilde sözlerine devam ederek “Çünkü aynı deniz abi gidecek başka deniz yok anlatabiliyor muyum?” şeklinde bir açıklama yaptı. Saba Tümer de 'Aynı deniz aynı güneş. Aynen öyle...' diyerek cevap verdi.

Düzenleyen:  - Magazin
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