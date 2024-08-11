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Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu belli oldu! Verilecek ücret ise dikkat çekti

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Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu belli oldu! Verilecek ücret ise dikkat çekti

Magazin Haberleri

Gelin evi programının sunucusu Aslı Hünel geçtiğimiz günlerde programdan ayrıldığını duyurmuştu. Hünel’in yerine gelen isim belli oldu. Ezgi Sertel yarışmanın yeni sunucusu olurken programda verilecek ödül ise tam olarak 100 bin lira.

Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel, şaşırtan bir karar almış ve programdan ayrıldığını açıklamıştı. Daha sonra sebebi ortaya çıkmıştı. Hünel eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramamasını gerekçe göstererek Gelin Evi’nden ayrılmaya karar verdiğini belirtmişti. Ayrıca Hünel’in yeni sezonu dinlenerek geçireceği öğrenilmişti.

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu belli oldu! Verilecek ücret ise dikkat çekti - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Programın yeni sunucusu da belli oldu. Programı bundan sonra sunacak isim Ezgi Sertel oldu. Yeni sezonun ilk programı 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi', pazartesi günü, saat 12.30’da SHOW TV'de yayınlanacak. Bu sezon, sunuculuğunu Ezgi Sertel’in devraldığı yarışmanın büyük ödülü ise tam 100 bin lira olarak belirlendi.

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu belli oldu! Verilecek ücret ise dikkat çekti - 2. Resim

Habertürk'ün haberine göre, program hakkında konuşan Ezgi Sertel, “Gerçek gelinler, gerçek karakterler, gerçek duygular… Her şey gerçek. Eğlencenin, sürprizlerin, kahkahanın bol olması. ‘Ezgi Sertel ile Gelin Evi’nde her an her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu belli oldu! Verilecek ücret ise dikkat çekti - 3. Resim

‘Evliliği nasıl tanımlarsınız? Evlilik nedir ya da ne değildir?’ sorusuna ise Sertel şu cevabı verdi:

“Evlilik, sevdiğiniz doğru insanla yapıldığında çok güzel bir şey. Gerçekten sizi anlayan, size değer veren, saygı duyan, kıymet veren bir insanla, zor zamanlarınızda yanınızda olan ve size destek olan biriyle beraber olmanız güzellikleri birlikte yaşamanızı sağlar. Beraber yaşadıkça bu güzellikler, daha da çoğalır. Ayrıca sağlıklı ve güzel evlatlarınız olduktan sonra evlilik daha da lezzetli bir hal alır.”

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu belli oldu! Verilecek ücret ise dikkat çekti - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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