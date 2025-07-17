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Eski eşler yıllar sonra bir arada! Fotoğraflar paylaşıldı: Aynı sahneyi paylaşacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski eşler yıllar sonra bir arada! Fotoğraflar paylaşıldı: Aynı sahneyi paylaşacaklar
Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Don Kişot, Tiyatro, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, "Don Kişot" müzikaliyle tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 3 yıl evli kalan eski eşler Olcay ile Yöntem, bu oyunla birlikte ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, aynı projede bir araya geliyor. Ünlü oyuncular, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği "Don Quixote" adlı müzikalde rol alacak. Müzikalin prömiyer tarihi ve bilet satış detayları yakın zamanda açıklanacak.

Eski eşler yıllar sonra bir arada! Fotoğraflar paylaşıldı: Aynı sahneyi paylaşacaklar - 1. Resim

ESKİ EŞLER AYNI PROJEDE

Ekip, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yapımcılığında hazırlanan proje için okuma provalarına başladı. 1976-1979 yılları arasında evli kalan Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay da okuma provasında bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Eski eşler yıllar sonra bir arada! Fotoğraflar paylaşıldı: Aynı sahneyi paylaşacaklar - 2. Resim

30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu ve 15 kişilik canlı orkestra ile dikkat çeken yapım, izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasında geçen yolculuğuna davet edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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